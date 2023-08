Slimste mens voert kijkcijfers aan, We zijn er Bijna! trekt ruim miljoen kijkers

De slimste mens is met ruim 1,8 miljoen kijkers het best bekeken programma van dinsdagavond. De aftrap van de nieuwe reeks van het Omroep MAX-programma We zijn er Bijna! deed het ook goed en trok ruim 1,2 miljoen kijkers.

Het twaalfde seizoen van het reisprogramma, waarin Martine van Os met een groep senioren per camper door Corsica en Sardinië reist, ging dinsdagavond in première.

In We zijn er Bijna! zijn negentien echtparen en één alleenreizende man te zien. Twee deelnemers deden tien jaar geleden ook al mee aan het programma: Japik en Jelly uit Friesland reisden toen mee door Roemenië en Bulgarije.