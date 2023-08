Humberto Tan maakt documentaire over fataal Stint-ongeluk in Oss

RTL 4 zendt zondag een documentaire uit over het fatale ongeluk met een Stint in Oss. Daarbij kwamen in 2018 vier kinderen om het leven. In Vijf Jaar Na De Stint: Het Verhaal Van De Ouders spreekt Humberto Tan met nabestaanden.

Het ongeluk vond plaats in de ochtend van 20 september 2018. Bij een spoorwegovergang bij station Oss West schoot een roze Stint met daarin vijf kinderen en achterop een bestuurster onder de spoorbomen door, terwijl er net een trein aan kwam.

Vier kinderen kwamen om het leven. Een kind en de bestuurster raakten gewond. Twee van de omgekomen kinderen en het gewonde kind kwamen uit één gezin.

In de documentaire spreekt Tan met de ouders van de overleden kinderen. "De gesprekken hebben intens veel indruk op mij gemaakt", zegt de presentator. "Hun veerkracht, pas vijf jaar na het ongeluk, is buitengewoon bewonderenswaardig. Daardoor is dit document niet alleen een verhaal van verdriet en verlies, maar ook juist een verhaal van hoop en kracht."

Het nu zestienjarige meisje dat het ongeluk heeft overleefd, vertelt in de documentaire voor het eerst over de impact hiervan.