Ruim 559.000 tv-kijkers zien 's nachts uitschakeling Oranjevrouwen op WK

Zo'n 559.000 mensen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag de WK-wedstrijd tussen de Oranjevrouwen en Spanje op tv gezien. Nederland verloor in de verlenging met 2-1 en is daardoor uitgeschakeld.

De kwartfinale was vanaf 3.00 uur te zien op NPO1. De uitzending staat op de dertiende plek op de lijst met de best bekeken programma's van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.