Hélène Hendriks nuchter over succes De Oranjezomer: 'Dank de gasten'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Hélène Hendriks kijkt met een positief gevoel terug op het goedbekeken programma De Oranjezomer, waarvan vrijdagavond de laatste aflevering te zien was.

Het programma werd goed bekeken. Donderdag keken er 904.000 mensen naar De Oranjezomer, vrijdag zo'n 784.000. Johan Derksen zei vrijdag in Shownieuws dat Hendriks daarmee een "wereldprestatie" heeft geleverd. "Ze spat van het scherm."

Hendriks reageert zelf nuchter op het succes. "Het is natuurlijk altijd leuker als iets goed loopt dan als het niet goed loopt", zei ze zelf tegen Shownieuws.

Het succes is te danken aan verschillende factoren, denkt de presentatrice. "In de eerste plaats denk ik de gasten die er zitten, die veel leveren." Maar ook groot nieuws als de val van het kabinet droeg volgens Hendriks bij aan het succes van De Oranjezomer, dat bovendien "geen concurrentie van andere talkshows" had.