Jamai Loman en Buddy Vedder maken nieuw musicalprogramma voor RTL

Jamai Loman en Buddy Vedder werken aan een nieuw programma voor RTL, dat draait om musicals. Dat bevestigde Loman in RTL Boulevard vrijdag.

Het nieuwe programma gaat Stars On Stage heten en wordt gemaakt door Medialane.

Tina Nijkamp, tv-kenner en voormalig programmadirecteur van SBS6, deelde het nieuws in haar Instagram Stories. Dat werd in de uitzending van vrijdag benoemd. Loman bevestigde het bericht.

"Het zijn bekende zangers, we hebben een fantastische cast", vertelde Loman. Die gaan "een traject aan", waarbij ze de drie disciplines uit de musicalwereld moeten toepassen: dansen, acteren en zang.

Loman en Vedder beginnen in september met het maken van het programma. Wanneer het te zien is, kon Loman nog niet zeggen. "Ik weet het niet, daar heb ik nog niks over gehoord."