Dafne Schippers maakt debuut als analist bij NOS tijdens WK atletiek

Dafne Schippers is tijdens de WK atletiek voor het eerst te zien en te horen als analist bij de NOS, zo is vrijdag bekendgemaakt. De tweevoudig wereldkampioen op de 200 meter geeft commentaar tijdens het toernooi, dat van zaterdag 19 tot en met zondag 27 augustus plaatsvindt in Boedapest.

Door blessures kan de 31-jarige Schippers zelf niet meedoen aan de WK. Ze behoorde jarenlang tot de wereldtop op de 100 en 200 meter, maar door de fysieke problemen liep ze in 2023 nog geen enkele wedstrijd.

Schippers zegt "enorm veel zin" te hebben om analyses te verzorgen. "Natuurlijk had ik graag zelf aan de startblokken gestaan tijdens dit WK, maar dat zit er nu helaas niet in voor mij. Aan de andere kant ben ik blij dat ik nu op deze manier mijn passie voor atletiek kan inzetten."

De uitzendingen op televisie starten doordeweeks rond 19.30 uur en eindigen om 22.00 uur. Alle grote wedstrijden worden live uitgezonden op NPO3.