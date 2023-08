Serie over FC Volendam en voorzitter Jan Smit op komst bij AVROTROS

AVROTROS zendt in september een zesdelige documentaireserie over voetbalclub FC Volendam uit. Daarin staan voorzitter Jan Smit en trainer Wim Jonk centraal.

De serie heet Volendam, een dorp in de Eredivisie. De aanleiding voor de documentairereeks is de terugkeer van de voetbalclub in de Eredivisie in het seizoen 2022/2023.