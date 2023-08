Jaimie Vaes en Frits Wester doen mee aan Expeditie Robinson

Delen via E-mail

Influencer Jaimie Vaes en politiek verslaggever Frits Wester zijn te zien in het komende seizoen van Expeditie Robinson. Het zijn de eerste twee kandidaten die zijn aangekondigd voor de nieuwe reeks van het RTL 4-programma.

Naast Vaes en Wester zijn ook model Chelsey Weimar en presentatrice Iris Enthoven aangekondigd als kandidaten. Er doen in totaal twintig bekende Nederlanders mee aan het survivalprogramma.

Het wordt het 25e seizoen van het programma. Dit keer gaan de kandidaten de strijd met elkaar aan in Maleisië. De presentatie is in handen van Nicolette Kluijver en Art Rooijakkers.