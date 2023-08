Marieke Elsinga kort terug in RTL Boulevard wegens kniebreuk Daphne Bunskoek

Delen via E-mail

Marieke Elsinga, die ruim een jaar geleden afscheid nam van RTL Boulevard, is donderdagavond toch weer in het programma te zien. Ze vervangt Daphne Bunskoek, die wegens een gebroken knie verstek moet laten gaan.

"Ik dacht: ik kom, want helaas - er was nood aan de man", zei Elsinga aan de desk. "Dus ik dacht: ik spring in."