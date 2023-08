Hoge kijkcijfers, maar WK niet geheel te zien bij NOS: 'Budget niet toereikend'

Als mannen op het voetbalveld in actie komen tijdens een EK of WK, kun je thuis en in de kroeg iedere wedstrijd bekijken. Ook het WK voor vrouwen is populair. Maar door geldgebrek worden niet alle duels door de NOS uitgezonden.

De vraag wordt sinds het begin van het WK voetbal regelmatig gesteld: waarom kunnen we niet alle wedstrijden live zien of terugkijken bij de NOS? Veel wedstrijden worden door het tijdsverschil met Australië en Nieuw-Zeeland, waar het toernooi plaatsvindt, uitgezonden op momenten dat er weinig andere kijkcijfertoppers te zien zijn.

De wedstrijden die wél te zien zijn, worden voor de tijdstippen opvallend goed bekeken. Zo zagen 668.000 mensen in de nacht van zaterdag op zondag om 4.00 uur hoe Oranje ten koste van Zuid-Afrika de kwartfinales bereikte.

Maar ook als Oranje niet speelt, scoren de uitzendingen. Zo stemden maandag om 9.20 uur zo'n 372.000 mensen af op het achtstefinaleduel tussen Engeland en Nigeria. Op dat tijdstip kijken doorgaans niet meer dan 100.000 mensen naar NPO1.

Genoeg belangstelling dus, waarom dan niet alles uitzenden? Dat is een kwestie van geld, zegt de NOS desgevraagd tegen NU.nl. "Nog voordat bekend werd of het Nederlands elftal zich zou plaatsen voor het WK 2023, hebben wij de uitzendrechten voor het WK voetbal verkregen", vertelt een woordvoerder. "Ons budget was niet toereikend voor het uitzenden van alle wedstrijden."

'Europese wedstrijden zouden zoveel mogelijk in de ochtend zijn'

Daarom werd gekozen voor een deal waarbij elke dag één WK-wedstrijd wordt uitgezonden. Daaronder vallen alle wedstrijden van Oranje, beide halve finales en de finale. De NOS maakt vervolgens zelf de afweging welke wedstrijden binnen dat pakket worden uitgezonden. "Dat doen we op basis van journalistieke gronden en relevantie", legt de woordvoerder uit.

"FIFA deed destijds de toezegging dat de voor Europa belangrijke wedstrijden zoveel mogelijk in de ochtend zouden worden gespeeld. Met deze kennis gingen wij akkoord met het pakket", gaat de woordvoerder verder. Dat dit niet altijd mogelijk is, blijkt uit de speeltijden van het Nederlands elftal. Komende nacht spelen ze om 3.00 uur Nederlandse tijd tegen Spanje in de kwartfinale.

De WK-wedstrijden worden door gemiddeld 409.000 mensen bekeken, wat goed is voor een marktaandeel van 52,6 procent. Met andere woorden: meer dan de helft van de mensen die op dat moment televisie keken, keek naar de WK-wedstrijd. De wedstrijden van Nederland (waarvan er twee in de ochtend in plaats van de nacht werden gespeeld) trekken gemiddeld 927.000 kijkers met een marktaandeel van 81,8 procent.