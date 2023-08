Eerste aflevering van Ivo Niehes serie over pianobroers trekt 936.000 kijkers

Delen via E-mail

De eerste aflevering van Ivo Niehes driedelige AVROTROS-serie Lucas en Arthur Jussen op wereldtournee is woensdag door 936.000 mensen bekeken. Daarmee staat het programma vijfde op de lijst met de best bekeken programma's van de dag.

Voor de serie volgt programmamaker Niehe de pianospelende broers Lucas en Arthur Jussen. In de drie afleveringen op NPO1 wordt belicht hoe de broers zijn uitgegroeid tot succesvolle concertpianisten, hoe ze de wereld over reizen voor optredens en hoe ze hun werk combineren met hun privéleven.

"Het is bijna een goed bewaard geheim hoe beroemd zij over de wereld zijn", zei de 77-jarige Niehe eerder tegen het ANP over de broers Jussen.