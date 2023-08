Diva Mayday en andere dragqueens bedreigd door taxichauffeurs tijdens Pride

Verschillende dragqueens, onder wie Diva Mayday, maken melding van incidenten met taxichauffeurs tijdens Pride in Amsterdam. Ze zeggen dat ze onder meer zijn bedreigd en uitgescholden. Eén dragqueen heeft contact met de politie omdat ze is aangereden.

Mayday schrijft op Facebook dat ze is "uitgescholden en bedreigd" door de taxichauffeur die haar naar een optreden op de Dam moest brengen. Ze hield tijdens de rit haar telefoon in de aanslag om 112 te kunnen bellen, omdat ze zich zo onveilig voelde.

Dragqueen Victoria False meldde vorige week al dat ze na een optreden door vier taxi's werd geweigerd, omdat ze in drag was.

"Het is Pride en wij kunnen niet eens veilig van en naar werk in Amsterdam", schrijft Mayday op Facebook. "Dit moet ophouden. Ik word er zo moedeloos van. Ik ben gewoon moe, moe van steeds weer moeten vechten om mezelf te kunnen zijn, om bestaansrecht te hebben, om dat gezeik aan te kunnen."

Lhbtiq+-belangenorganisatie COC laat woensdag weten de zaak hoog op te nemen. "Ondanks de intentieverklaring die Uber samen met de gemeente Amsterdam en de taxibranche in 2019 tekende om een einde te maken aan geweld en discriminatie in de taxi, zijn de platforms dus nog steeds onveilig voor onze community", zegt een woordvoerder.

Het COC heeft vanwege de incidenten contact opgenomen met de gemeente Amsterdam. Een woordvoerder van de gemeente noemt de voorvallen "verschrikkelijk". "We hebben hier eerder gesprekken over gevoerd met de taxibranche en gaan dit opnieuw bespreken, want er moet een eind aan komen. We roepen slachtoffers van dergelijke incidenten op om altijd aangifte te doen, zodat de politie de daders kan opsporen."