Breaking Bad-acteur Mark Margolis (Hector Salamanca) overleden

De Amerikaanse acteur Mark Margolis is donderdag op 83-jarige leeftijd overleden, melden Amerikaanse media. Margolis was vooral bekend van zijn rol als de markante, belrinkelende Hector Salamanca in de serie Breaking Bad.

Hector 'Tío' Salamanca is een van de opvallendste figuren uit de serie, die draait om een scheikundeleraar die begint met het maken en verkopen van crystal meth.

Tío is een van de leden van het Salamanca-drugskartel en runt het imperium vanuit zijn rolstoel in een verzorgingstehuis. Praten doet het personage niet; hij communiceert vooral met een belletje op zijn rolstoel.

Margolis keerde als Tío ook terug in de Breaking Bad-spin-off Better Call Saul. De acteur speelde daarnaast kleinere rollen in andere bekende films en series, waaronder Scarface, Black Swan en Californication.