Andrew Tate heeft niet langer huisarrest, maar moet wel in Boekarest blijven

Andrew Tate heeft niet langer huisarrest. De rechtbank oordeelde dat de influencer zijn woning weer mag verlaten, maar nog wel in de Roemeense hoofdstad Boekarest moet blijven in afwachting van de rechtszaak tegen hem. Hij wordt verdacht van mensenhandel en verkrachting.

Tate werd samen met zijn broer en twee Roemeense vrouwen in december opgepakt. Ze zaten tot eind maart in de gevangenis. Daarna werden ze door de rechtbank onder huisarrest geplaatst. Ze mogen nu hun huis verlaten, maar moeten in Boekarest en het omliggende district Ilfov blijven.