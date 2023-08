Janny van der Heijden gaat dierenoppassers helpen in nieuwe Animal Crackers

Omroep MAX gaat van de terugkeer van Animal Crackers meer maken dan alleen grappige filmpjes van dieren. Het programma wordt aangekleed met beelden van Janny van der Heijden in de dierentuin, zei André van Duin donderdag in RTL Boulevard.

Volgens hem was dat vroeger ook zo. "Ik denk dat we weer de dierentuin ingaan, met Janny. En dat we er eigenlijk een beetje rond gaan lopen, de dierenoppassers helpen en hier en daar een praatje maken."

MAX-baas Jan Slagter maakte woensdagavond in de SBS6-talkshow De Oranjezomer bekend dat de omroep werkt aan een terugkeer van Animal Crackers. In dat programma zette Van Duin vroeger gekke stemmetjes over het gedrag van dieren. De nieuwe opnames worden gemaakt in WILDSLANDS in Emmen.