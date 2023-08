3 op Reis verhuist na zestien jaar van zondagavond naar de vrijdag

Delen via E-mail

Het BNNVARA-programma 3 op Reis keert over twee weken terug. Het nieuwe seizoen wordt alleen niet uitgezonden op de zondagavond, maar op de vrijdag.

De nieuwe reeks gaat van start met Chris Zegers die het Portugese eiland Flores in de Atlantische Oceaan bezoekt. Dit is de meest westelijk gelegen plek van Europa, maar staat niet algemeen bekend als reisbestemming. Zegers laat zien wat het groene eiland te bieden heeft en wat de aantrekkingskracht ervan is.