Bijna 1,2 miljoen tv-kijkers zien Oranje ruim winnen op WK

Bijna 1,2 miljoen mensen in Nederland hebben dinsdag live naar de WK-wedstrijd van de Nederlandse voetbalsters tegen Vietnam gekeken. De uitzending van de 7-0-zege was daarmee het op drie na best bekeken programma van de dag.

Nederland is dankzij de winst als groepswinnaar door naar de achtste finale. Oranje speelt zondag in Sydney tegen Italië of Zuid-Afrika.

Het duel van dinsdag was te zien op NPO1. Ook de top drie van de best bekeken programma's van de dag werd door die zender uitgezonden. De slimste mens staat met bijna 2,3 miljoen kijkers bovenaan, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO).