YouTuber MrBeast klaagt bedrijf achter zijn eigen fastfoodrestaurant aan

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Jimmy Donaldson, beter bekend als YouTuber MrBeast, wil het bedrijf achter zijn eigen fastfoodrestaurant voor de rechter slepen. De 25-jarige Amerikaan wil zijn naam niet langer verbinden aan het restaurant, dat "weerzinwekkend" eten zou serveren.

Donaldson klaagt Virtual Dining Concepts in New York aan, omdat zijn restaurant MrBeast Burger een ondermaats product zou leveren, meldt de BBC . Hij vraagt de rechter zijn overeenkomst met het bedrijf te beëindigen.

De fastfoodketen van de YouTuber, die 172 miljoen abonnees heeft, begon in 2020 als virtueel bezorgrestaurant. Later opende het restaurant een eigen locatie waar mensen konden eten.

Volgens de aanklacht beschuldigt Donaldson het bedrijf van het niet nakomen van afspraken over de kwaliteit van het voedsel. Hij noemt de burgers zelfs "niet te eten". "MrBeast Burger is een misleidende, slechte afspiegeling van het merk MrBeast", valt in de documenten te lezen. De YouTuber spreekt van "niet te herstellen schade aan zijn merk en reputatie".