De slimste mens begint nieuw seizoen met ruim 2,3 miljoen kijkers

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De slimste mens heeft maandagavond ongeveer 2,3 miljoen kijkers getrokken. De kennisquiz op NPO1 was daarmee het best bekeken programma van de dag.

Het programma scoorde hogere kijkcijfers dan het NOS Journaal op NPO1, dat meestal het best bekeken programma van de dag is. Daar keken maandag ongeveer 1,78 miljoen mensen naar, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het best bekeken SBS-programma van de dag was De Oranjezomer met 804.000 kijkers.