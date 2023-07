Vorm en inhoud nieuwe show Eva Jinek nog onduidelijk: 'Het heeft tijd nodig'

In tegenstelling tot andere berichten is er nog geen knoop doorgehakt over de vorm en inhoud van het nieuwe programma van Eva Jinek. Dat laat AVROTROS, de nieuwe werkgever van de presentatrice, desgevraagd weten aan NU.nl.

Het AD meldde maandagmiddag dat het nieuwe programma van Jinek, dat naar verwachting begin 2024 van start gaat, in de vooravond te zien is.

AVROTROS ontkent dat hier al een besluit over is gevallen. "Op dit moment zijn wij nog in gesprek over de definitieve vorm en inhoud van het nieuwe programma van Eva", laat een woordvoerder weten. "Pas als dat definitief is, kan het gesprek met NPO over de programmering goed gevoerd worden."

Jinek is momenteel met zwangerschapsverlof. AVROTROS zegt op een later moment meer nieuws te delen over Jineks programma en het uitzendtijdstip daarvan.