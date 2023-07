AVROTROS maakt crimeserie over veroordeelde misdadiger 'De Beul van Twente'

AVROTROS komt met een driedelige serie over Rudolf K. De tbs'er verminkte en doodde tijdens zijn proefverlof tientallen dieren en maakte ook menselijke slachtoffers. Hij werd bekend onder de bijnaam 'De Beul van Twente'.

In de reeks worden er niet eerder gedeelde brieven getoond die de dader aan zijn slachtoffers schreef. "Ze geven een onthutsend inzicht in zijn geest en werkwijze", zegt AVROTROS in een persbericht.

Tussen 2000 en 2005 werden er in Twente tientallen pony's, paarden en schapen mishandeld en gedood. K. sneed bij de dieren geslachtsdelen en vlees af om mee te experimenteren of om op te eten. Ook vermoordde hij een zwerver.



Deze misdaden pleegde K. tijdens een proefverlof in de laatste jaren van zijn langdurige behandeling de tbs-kliniek. Daar zat hij wegens een poging tot verkrachting. In 2006 werd de toen vijftigjarige K. veroordeeld tot een levenslange celstraf.