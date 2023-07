Talkshow Nadia keert terug, maar wordt teruggebracht tot één dag per week

Talkshow Nadia keert vanaf oktober terug op televisie. Nadia Moussaid is dan wekelijks met haar praatprogramma te zien op NPO3, in plaats van dagelijks om 19.00 uur op NPO1.

"Het nieuwe wekelijkse uitzendschema maakt mogelijk dat onderwerpen verder uitgediept kunnen worden en dat het gesprek na de uitzending zowel online als offline doorgaat", aldus de NPO.

In Nadia ontvangt Moussaid gasten en ervaringsdeskundigen die over één bepaald thema praten. Anders dan in andere talkshows zijn er geen BN'ers te gast. Het programma was vanaf eind april enkele weken te zien, als vervanging van Khalid & Sophie.

"Ik heb ontzettend veel zin om terug te keren met deze show. Ik heb zowel binnen als buiten de studio gemerkt wat de impact van ons programma was en wat de onderwerpen losmaakten bij mensen", vertelt Moussaid in de aankondiging van het programma.

"Onder de online fragmenten gaan de gesprekken nog steeds door. Ik kijk heel erg uit naar de volgende reeks, waarin we dit keer wekelijks met elkaar in gesprek gaan en waarin we daarna dus langer de tijd krijgen erover door te praten, een-op-een, online of aan de keukentafel."