Plastisch chirurgen: 'Hollywoodacteurs massaal onder het mes sinds staking'

Het aantal Hollywoodacteurs dat plastische chirurgie ondergaat is sinds de acteursstaking flink gegroeid. Door de staking van de Amerikaanse vakbond SAG-AFTRA zitten de acteurs tijdelijk zonder werk. Daardoor hebben ze tijd om te herstellen van de ingrepen.

Catherine Chang, plastisch chirurg in Los Angeles, ziet een stijging van het aantal Hollywoodcliënten in haar praktijk. "We begrijpen dat acteurs en mensen in Hollywood meestal niet echt zo'n kans krijgen om vrij te nemen", vertelt ze aan Allure. "Het is soms moeilijk, maar we proberen zoveel mogelijk mensen in te plannen."