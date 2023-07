Frans Klein wordt week na vertrek bij NPO directeur bij Talpa

Frans Klein gaat een week na zijn vertrek bij de NPO aan de slag bij Talpa. De directeur Video legde zijn werkzaamheden vorig jaar tijdelijk neer in afwachting van het onderzoek naar misstanden bij De Wereld Draait Door (DWDD).

Klein neemt de functie van directeur televisie over van Marco Louwerens, die heeft besloten Talpa na 4,5 jaar te verlaten. Klein wordt eindverantwoordelijke van alle Talpa-zenders.

Vorige week meldde Klein dat hij stopt bij de NPO. Hij had eerder zijn werk al tijdelijk neergelegd. Dat deed hij na een publicatie in de Volkskrant over de werkcultuur bij DWDD.

De Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) zou in eerste instantie alleen onderzoek doen naar het programma van Matthijs van Nieuwkerk. Maar dat werd al gauw een onderzoek naar de hele publieke omroep. De NPO liet weten dat de omroep op zoek is naar een vervanger voor Klein.

Klein zag afgelopen maanden als 'periode van reflectie'

Talpa-CEO John de Mol is blij met de komst van Klein. "Hij is een zeer ervaren televisiedirecteur en succesvolle zenderbouwer. We zijn ervan overtuigd dat we met hem in staat zijn onze zenders in de toekomst verder te laten groeien en ons succes uit te bouwen."

"Deze mooie nieuwe baan is een onverwachte wending in mijn carrière", zegt Klein. "Ik heb echt zin om weer in mijn vakgebied bij het mooie bedrijf Talpa Network aan de slag te gaan, zeker na de afgelopen periode van reflectie. Ik zit weer vol energie en ideeën."

Louwerens zegt op zijn beurt dat het "tijd is voor nieuwe avonturen". Het is nog niet bekend wat de volgende carrièrestap wordt van de afzwaaiende televisiedirecteur.

De komende twee maanden vindt er bij Talpa een overgangsperiode plaats, zodat de overdracht van het leiderschap van Louwerens naar Klein soepel kan verlopen.

Klein sinds eind jaren tachtig bij publieke omroep

Klein begon zijn carrière eind jaren tachtig bij de VARA, waar hij verschillende functies vervulde. Zo was hij onder meer medewerker bij de afdeling Klassieke Muziek en hoofd Planning & Productie.

Later werd Klein adjunct-directeur Radio & Televisie (1998), directeur Productie & Nieuwe Media (2000) en uiteindelijk directeur van de omroep (2004).