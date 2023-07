Maker van neppornofilm Welmoed Sijtsma wordt vervolgd

Delen via E-mail

De maker van een neppornofilmpje van Welmoed Sijtsma wordt vervolgd. Hij wordt verdacht van het voorhanden hebben van en het vervaardigen van beelden met een seksuele aard.

Het is nog niet bekend wanneer de zaak wordt behandeld, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Amsterdam na berichtgeving van Shownieuws.

De politie meldde in november dat een 38-jarige man was opgepakt op verdenking van het maken en verspreiden van het filmpje. Hij werd verhoord en weer vrijgelaten in afwachting van het onderzoek.