Zo win je De slimste mens: 'Ik bekeek NU.nl door de ogen van de vragenmakers'

Angela de Jong, Sander Schimmelpenninck, Rob Kemps: allemaal mochten ze de winst van De slimste mens op hun naam schrijven. Maar hoe bereik je die eervolle plaats? NU.nl spreekt met twee oud-winnaars.

"Toen ik wist dat ik ging meedoen, heb ik op aanraden van een Slimste mens-redacteur de app geïnstalleerd", vertelt Martin Rombouts. De dertigjarige dichter en theatermaker werd afgelopen winter uitgeroepen tot winnaar.

"Zo kon ik de verschillende rondes uit het spel goed oefenen", zegt Rombouts. "Zo leer je vooral wat voor dingen ze willen weten. Als ik bijvoorbeeld op NU.nl zat, keek ik naar nieuwsberichten door de ogen van de vragenbedenkers: welke feitjes zouden zij hieruit pikken?"

Cabaretier Jasper van Kuijk, die in de zomer van 2022 de bokaal mee naar huis mocht nemen, heeft ook veel gebruikgemaakt van de app. Daarnaast las hij zich in op onderwerpen die niet tot zijn sterkste kant behoren.

"Zoals Nederlandse geschiedenis en topografie: vakken die ik op de middelbare school zo snel mogelijk heb laten vallen", zegt Van Kuijk. "Dat soort vragen zit er altijd wel tussen, dus heb ik er een lesboek bij gepakt. Uiteindelijk kwam dat nog wel van pas, want toevallig kreeg ik een vraag over de Hugenoten - net de dag nadat ik daar wat over had gelezen."

Tips om als winnaar uit de bus te komen Kijk oude seizoenen terug

Lees je in op onderwerpen waar je niet veel van weet

Oefen het appspelletje

Kijk veel op nieuwssites om op de hoogte te blijven van actualiteiten

Oefen ook de finaleronde, waarbij je rekening moet houden met resterende seconden

Heb vooral plezier en sta er relaxed in

Gesprekjes van Maarten en Philip leiden af

Deze voorbereiding wierp haar vruchten af: Rombouts en Van Kuijk overleefden aflevering na aflevering. Daarvan worden er drie per dag gemaakt. "Dat is heel intens", vindt Van Kuijk. "Zeker de laatste, die na het eten wordt opgenomen. Door de after dinner dip zakt je energieniveau."

Ook de aandacht verslapt weleens, mede dankzij de onderbrekingen van presentator Philip Freriks en jurylid Maarten van Rossem. "Die gesprekjes leiden enorm af", vertelt Van Kuijk. "Tijdens de opnames zijn die onderonsjes drie keer zo lang als op tv. Na zo'n lang gesprek moet je plots weer keihard aan de bak. Alsof je even gezellig koffie drinkt, maar dan ineens de 100 meter sprint moet lopen."

Ondanks deze belemmerende factoren lukte het beide deelnemers de winst op hun naam te schrijven. Hoe kregen ze dat voor elkaar? "Het lukte me goed mijn hoofd koel te houden", zegt Rombouts. "Ik wist veel dingen en snap hoe het spel in elkaar zit."

Als voorbeeld noemt Rombouts de finaleronde. Daarin is steeds de beurt aan de kandidaat die het kleinste aantal seconden overheeft. Tegen het einde van het spel is het dan slim om tijd te rekken en je beurt te stoppen wanneer je nét onder het aantal seconden van je tegenstander zit. "Het juiste moment om te passen heeft zoveel invloed op je winkans", weet Rombouts. "Bij het rekenen gaan veel mensen de fout in."

Dat ziet Van Kuijk ook. "Als je meedoet, moet je wel willen winnen. Ik heb weleens kandidaten gezien die zich niet hebben verdiept in het spel. Maar de meeste winst zit in weten hoe het spel gespeeld wordt. Die feitjes die je hebt gestampt moeten maar net toevallig langskomen."

Rekenen én vragen beantwoorden tegelijkertijd: de finaleronde is voor de kandidaten geen eitje. Foto: ANP

Slimste mens is boost voor je carrière

Veel oud-deelnemers, zoals Stefano Keizers en Angela de Jong, zijn dankzij De slimste mens ineens een stuk bekender geworden. Een effect dat Rombouts ook heeft gemerkt. "Het herkend worden op straat viel me niet mee", vertelt de dichter.

"Dat moeten nieuwe deelnemers wel beseffen. Het was even wennen, nu vind ik het wel leuk."

Ook Rombouts carrière heeft er positieve gevolgen van ondervonden. "Ik ga een boekcontract tekenen bij een bekende uitgeverij. Zonder De slimste mens was dat waarschijnlijk een minder groot contract, haha. En ik sta deze zomer op De Parade. Het zijn dingen die ik al deed, maar nu voor meer mensen en groter."