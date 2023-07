381.000 mensen zien Oranje gelijkspelen tegen Verenigde Staten

De wedstrijd tussen de voetbalsters van Oranje tegen de Verenigde Staten trok in de nacht van woensdag op donderdag 381.000 kijkers op NPO1. Het tweede WK-duel van de Nederlandse ploeg in Nieuw-Zeeland resulteerde in een eindstand van 1-1.

De ploeg van bondscoach Andries Jonker kwam al in de 17e minuut op voorsprong via middenvelder Jill Roord, maar had het in de tweede helft lastig tegen de viervoudig wereldkampioen. Lindsey Horan kopte ruim een half uur voor tijd de gelijkmaker binnen. Oranje heeft met alleen nog het duel met WK-debutant Vietnam te gaan een goede kans op de achtste finales. Ook groepswinst is nog mogelijk.

Hoewel de wedstrijd 's nachts werd uitgezonden, weet het nog op plek 24 te belanden in de top 25 van best bekeken programma's van donderdag, meldt Stichting KijkOnderzoek. De best bekeken programma's van de donderdagavond waren de journaals.

De eerste aflevering van het programma Blablabla Met Schaap op RTL 4 werd door 871.000 mensen gezien. Daarmee komt het programma met actrice Elise Schaap op plek 8 in de lijst.