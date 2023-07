Producent Rick Engelkes moet definitief miljoenen coronasteun terugbetalen

Rick Engelkes moet definitief ruim 3,7 miljoen euro aan ontvangen coronasteun terugbetalen. Het Fonds Podiumkunsten besloot dit enkele maanden geleden al, maar Engelkes kreeg de kans hierop te reageren. Zijn weerwoord bleek niet voldoende.

Het bedrag is zelfs bijna 50.000 euro hoger dan eerder werd vastgesteld, bevestigt een woordvoerder van het Fonds Podiumkunsten.

Tijdens de coronacrisis kreeg Engelkes ruim 4,3 miljoen euro steun voor een musical die hij wilde maken over het leven van Willem van Oranje. Het stuk zou zeker enkele jaren in Delft te zien zijn. Er zou een nieuw theater worden gebouwd en het stuk zou worden geregisseerd door Theu Boermans, die eerder Soldaat van Oranje maakte.

De werkzaamheden kwamen door corona stil te liggen en daarom vroeg Engelkes steun aan om de kosten te kunnen blijven dekken. Maar de musical is er nooit gekomen.

Van de totaal ontvangen subsidie kreeg Engelkes een bedrag van zo'n 638.000 terecht, oordeelde het fonds.

Engelkes heeft zes weken de tijd om het geld terug te betalen. Hij kan nog wel in bezwaar gaan, maar het is onduidelijk of hij dat gaat doen.

Gevolgen voor bedrijf Engelkes nog niet duidelijk

Een woordvoerder van Waterfront Entertainment, het bedrijf van Rick Engelkes, liet donderdag aan persbureau ANP weten dat het nog te vroeg is om te zeggen wat de gevolgen zijn voor het bedrijf. "Begin augustus praten we verder met het Fonds Podiumkunsten. Het is nu nog te vroeg hier consequenties aan te verbinden."

Als het aan Waterfront Entertainment ligt, komt de musical over Willem van Oranje er nog wel. "We zijn druk bezig om de productie nog voor elkaar te krijgen", zegt de woordvoerder.