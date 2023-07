B&B Vol liefde is weer een hit: hoe worden de deelnemers gevonden?

Zweverige dansliefhebber Walter, megacomplimenteuze Jan, kleurrijke Debbie: ruim een miljoen mensen zien elke werkdag een hoop amusante deelnemers in B&B Vol liefde voorbijkomen. Oud-deelnemer Roxanne Filion en reality-tv-expert Kirsten Jan van Nieuwenhuijzen leggen uit hoe die deelnemers worden geselecteerd.

"In eerste instantie zei ik nee", vertelt Filion, die in het eerste seizoen van B&B Vol liefde als B&B-eigenaar meedeed. "Ik hou niet van daten en wilde geen vreemde mannen in mijn huis. Maar RTL bleef bellen. Uiteindelijk heb ik toch ingestemd."

Begin 2021 verspreidde RTL een oproep: welke vrijgezelle B&B-eigenaren willen op televisie op zoek naar een partner? Een vriendin meldde Filion aan.

De B&B-eigenaren werden gevonden. Maar voordat de opnames startten, waren er natuurlijk ook potentiële liefdesmatches nodig. Die zocht het programma via een tv-oproep, waarbij kijkers kennis konden maken met de deelnemers.

Intussen peilden de makers de partnervoorkeuren van de B&B-eigenaren. "Ik moest een moodboard maken waarop ik liet zien op wat voor mannen ik val, en een lijstje met afknappers", vertelt Filion.

B&B-producent Fremantle matchte die wensen aan de mensen die zich na de oproep hadden aangemeld. Maar producenten vissen ook in andere vijvers, weet reality-tv-expert Van Nieuwenhuijzen. "Ze benaderen zelf ook mensen. Bijvoorbeeld via sociale media, datingsites of castingbureaus. En ze kijken in databases van andere datingprogramma's."

Roxanne Filion is inmiddels gelukkig in de liefde, maar vond die niet tijdens het programma. Foto: Roxanne Filion

Geen acteurs in B&B

Met zulke kleurrijke types als in dit seizoen van B&B te zien zijn, kun je nog weleens denken dat daar acteurs tussen zitten. Van Nieuwenhuijzen kan dat gerucht ontkrachten.

"Dat risico durven ze niet te nemen", denkt hij. "Als dat uitkomt - en die kans is vandaag de dag groot - dan gaat dat ten koste van de geloofwaardigheid van het programma."

Natuurlijk iemand die wordt benaderd via een castingbureau ooit weleens een rolletje hebben gespeeld. "Maar dat zullen veelal vrijgezelle mensen zijn die het gewoon leuk vinden om mee te doen. En die bovendien niet cameraschuw zijn."

Vooral mensen over wie je snel een mening hebt

Van alle mensen die wel willen meedoen aan B&B maakt de productie een voorselectie. Hoe kleurrijker je bent, hoe groter de kans dat je uiteindelijk wordt voorgesteld aan een B&B-eigenaar, denkt Van Nieuwenhuijzen.

"Het allerbelangrijkste is dat er uitgesproken types bij zitten", vertelt hij. "Bij datingprogramma's wordt niet altijd gekeken naar wie er het best bij de vrijgezel past. Er wordt vooral gelet op de sterke karakters."

"Dat kunnen mensen zijn aan wie je je enorm aan kunt ergeren. Of die, zoals nu veel te zien is in B&B, bijvoorbeeld erg zweverig zijn. In elk geval iemand over wie je snel een mening hebt. En er moet variatie in zitten: het moeten niet allemaal dezelfde types zijn."

Deelnemer Filion bevestigt dat ze van RTL een selectie kandidaten kreeg te zien. "Achteraf is me gevraagd of ik alle binnengekomen aanmeldingen wilde ontvangen, om te kijken of er toch nog iets tussen zat. Dat wilde ik wel. Maar ik moet zeggen dat RTL een heel goede selectie had gemaakt. Daar hebben ze dus niet mee geklooid."

Deelneemster Anne, die op bezoek was bij deelnemer Walter, hield de gemoederen van de kijkers flink bezig. Foto: RTL

'Je bent overgeleverd aan de makers'

En dan begint het écht spannende gedeelte: de opnames. Filion was als B&B-houder uit het eerste seizoen nog een soort proefkonijn.

"In het eerste seizoen werd er veel uitgeprobeerd", vertelt de Brabantse. "Ze bleven de hele tijd doorfilmen en we hoefden niets opnieuw te doen. Ze vonden het heel belangrijk dat er echte emoties te zien waren. Wel moesten we, als we bijvoorbeeld iets belangrijks wilden zeggen of vragen, wachten tot er een cameraman in de buurt was."

Ook als de opnames klaar zijn, kan er extra smeuïgheid aan het programma worden toegevoegd. "Sommige karakters worden in de montage sterker aangezet, waardoor de kijker hen als onsympathiek kan ervaren", zegt Van Nieuwenhuijzen. "Je bent overgeleverd aan de makers."

'Mijn vriend weigert B&B terug te kijken'

Deelnemers die achteraf ontevreden zijn met hoe ze op tv zijn neergezet, kunnen daar niets tegen doen. Dat staat namelijk zwart op wit.

"Het contract, dat je van tevoren leest en tekent, is dichtgetimmerd", weet Filion. "Het is allemaal uitgeschreven, dus je weet waar je aan begint. Je weet wat je rechten zijn en dat je bijvoorbeeld achteraf niet mag klagen over hoe scènes geknipt en geplakt zijn."

Maar deelname kan ook zeer positieve effecten hebben, weet de B&B-houdster. "Ik denk dat de helft van de boekingen voor mijn B&B afkomstig is van mensen die mij kennen van het programma."