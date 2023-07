Rico Verhoeven over Badr Hari: 'Onze energie matcht, daarom clashen we lekker'

Fans van de kickbokssport smullen van de voortdurende strijd tussen iconen Rico Verhoeven en Badr Hari. Na twee vurige gevechten in de ring nemen zij het nu tegen elkaar op in het Videoland-programma House of Glory.

De strijd tussen Hari en Verhoeven weet gegarandeerd kijkers te trekken. Geen gek idee dus van Videoland om een programma te maken waarin de vechters opnieuw tegenover elkaar staan, al is het deze keer niet in de ring.

"We strijden nu ook tegen elkaar, maar het is anders dan wanneer die fysiek is. Ik denk dat onze energieën goed matchen en daarom clashen we ook zo lekker", zegt Verhoeven over Hari tegen NU.nl.

De wereldkampioen zwaargewicht richt zich liever op de overeenkomsten dan de verschillen met Hari. "We zijn beide sportfanaten en we houden van deze sport. En dit programma is voor ons beiden de kans om de nieuwe generatie iets mee te geven", zegt de wereldkampioen.

Rauwe omgeving die goed past bij het kickboksen

NU.nl nam een kijkje op de plek waar de finale van het nieuwe Videoland-programma House of Glory werd gefilmd. In een loods op een industrieterrein in Vlaardingen is een boksring gebouwd. Het is een rauwe omgeving die goed past bij het karakter van de vechtsport. Aan de voorzijde van de ring zit een kleine groep toeschouwers, die de finalepartij komen bekijken. Coach Hari is backstage aanwezig, maar wil de pers niet te woord staan.

In het nieuwe Videoland-programma wordt gezocht naar nieuw kickbokstalent. Zowel Verhoeven als Hari neemt een team onder zijn hoede in het 'weltergewicht'. Dat zijn vechters van 77 kilo met ervaring in de ring. Gedurende een maand delen de deelnemers ook een woonruimte. Over de uitslag van de finale tussen de twee beste vechters gaan we uiteraard nog niks zeggen.

Verhoeven kijkt terug op een "te gekke tijd" met de talenten. "Het leuke van het programma is de balans tussen vechtsport, evenement en reality. Het zijn steeds twee vechters die het tegen elkaar opnemen, maar tussendoor maak je ook de leuke dynamiek tussen de deelnemers mee", zegt de wereldkampioen.

Hari en Verhoeven stonden in 2016 en 2019 tegenover elkaar in de ring. Beide keren moest Hari opgeven vanwege een blessure. Foto: NL Beeld / Proshots

'Revalidatieproces is nieuwe uitdaging geweest'

De wereldkampioen kickboksen, die in januari werd geopereerd aan zijn knie, staat te popelen om zelf weer in de ring te stappen. "Ik wacht op groen licht van de dokter en dan ga ik vol gas", laat hij weten. "Nog even en dan zien we de oude Rico terug."

De knieblessure was volgens Verhoeven het resultaat van jarenlang "veel gewicht meedragen en veel vragen van het lichaam". "Op een gegeven moment houdt het op en word je teruggefloten. Deze blessure is een soort reset geweest", zegt de vechtsporter.

In zijn revalidatieperiode is de wereldkampioen zichzelf ook tegengekomen. "Revalideren is voor mij een nieuwe uitdaging geweest. Het enige dat ik kon doen, was vertrouwen op mijn team. Het hielp dat ik altijd een individuele sporter ben geweest. Dus ik kon mijn trainingen doorzetten, alleen waren die anders dan normaal." De topsporter heeft er vertrouwen in dat hij aan het einde van dit jaar in is zijn titel te verdedigen.

'Wedstrijd tegen Badr Hari is nooit volledig afgemaakt'

Ook voor een nieuwe partij tegen Hari is Verhoeven klaar. De twee kickboksiconen vochten in december 2016 tegen elkaar en deden dat drie jaar later nog eens. Beide keren moest Hari opgeven met een blessure. "De wedstrijd tussen ons is nooit volledig afgemaakt, dus ik zie zeker nog wel ruimte voor die strijd."

Verhoeven hoopt met het programma de kickbokssport een platform te geven en de nieuwe generatie vechters een kans te geven om ook te schitteren. De talenten die meedoen aan House of Glory zijn straks ook te zien bij evenementen van organisator GLORY. De winnaar van het programma neemt het op tegen de regerend wereldkampioen in het weltergewicht, Endy Semeleer.