Makers van De slimste mens 'verjongen' vragen sinds verhuizing naar NPO1

Sinds De slimste mens van NPO2 naar NPO1 is verhuisd, hebben de makers van het programma de vragen meer toegespitst op een jonger publiek. "Er moet voor iedereen iets in zitten", zeggen ze in gesprek met de VARAgids.

"Wat meespeelt, is dat we sinds vorig jaar op NPO1 zitten en nu nog meer dan eerst op een breder, jonger publiek proberen in te spelen, met vragen over Snapchat, BeReal, Taylor Swift", zegt Slimste mens-samensteller Geert Jan Bron. "Je kan niet eeuwig bij Joop den Uyl blijven hangen."

In het najaar van 2022 was De slimste mens voor het eerst op NPO1 te zien in plaats van op NPO2. Laatstgenoemde zender legt tegenwoordig meer de focus op verdieping en cultuur, terwijl op NPO1 juist meer amusementsprogramma's te zien zijn.

De vragenbedenkers proberen een goede mix van vragen op te stellen. "Je kijkt naar het geheel en weegt alles af, zijn de vragen niet te moeilijk, niet te bollebozerig. Maar een bollebozerige vraag kan soms toch, in de eerste ronde, met een makkelijkere vraag erachteraan", zegt Bron.

Rekening houden met Maarten van Rossem

Om de kwaliteit van de mix te bewaren, maakt de samensteller een schema. "Dertig afleveringen en vijftien categorieën aan vragen, en dan zet ik kruisjes. Zit er een geschiedenisvraag in, een filmvraag, aardrijkskunde, actualiteit, culinair, sociale media, een lollige vraag, faits divers? Alles komt aan bod. Dan weet je dat het evenwichtig is."

Ook houden de bedenkers bij het opstellen van de vragen rekening met jurylid Maarten van Rossem. "We willen altijd graag een geschiedenisles van Maarten, of een verhandeling over de actualiteit", zegt eindredacteur Harm Jan Kinkhorst. "Dat hoort erbij, anders zou hij geen andere functie hebben dan die van clown en brompot."