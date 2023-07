Journalist en gezicht van BBC News George Alagiah (67) overleden

George Alagiah, een van de langstzittende journalisten van de BBC, is maandag op 67-jarige leeftijd overleden, meldt de Britse omroep. De in Sri Lanka geboren nieuwslezer kreeg negen jaar geleden de diagnose darmkanker.

In een verklaring van de BBC staat dat Alagiah omringd door zijn familie en geliefden vredig is ingeslapen. "George vocht tot het bittere einde, maar die strijd is helaas vandaag beëindigd", is te lezen. "George was zeer geliefd bij iedereen die hem kende. Hij was simpelweg een prachtig mens."

BBC-topman Tim Davie laat weten dat iedereen "ongelofelijk verdrietig" is. "Hij was meer dan alleen een uitstekende journalist. Hij bracht zijn vriendelijkheid, empathie en menselijkheid over bij het publiek", aldus Davie.

Alagiah werkte meer dan dertig jaar bij de BBC. De afgelopen twintig jaar was hij het gezicht van BBC News at Six. Voordat hij het Britse journaal presenteerde was de journalist buitenlandcorrespondent in landen als Somalië, Rwanda en Irak.