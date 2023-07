Bijna anderhalf miljoen kijkers zien Oranje in de ochtend winnen van Portugal

De wedstrijd tussen Nederland en Portugal op het WK voetbal is zondagochtend door een kleine 1,5 miljoen televisiekijkers live gevolgd. Het is daarmee de op twee na best bekeken uitzending van de dag.

Het was de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. De Oranjevrouwen wisten met 1-0 van Portugal te winnen. De wedstrijd werd om 9.30 uur Nederlandse tijd gespeeld.

De voetbalwedstrijd werd een fractie minder goed bekeken dan de uitzending van de laatste etappe van de Tour de France. Naar het wielrennen keken iets meer dan 1,5 miljoen mensen live. Het NOS Journaal van 20.00 uur was met 2,3 miljoen kijkers de best bekeken uitzending van de dag, meldt Stichting KijkOnderzoek.