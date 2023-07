Theo Maassen debuteert als presentator van Zomergasten

Het nieuwe seizoen van Zomergasten gaat zondagavond van start. Theo Maassen is de nieuwe presentator van het VPRO-programma. Kosmoloog Thomas Hartog schuift als eerste aan.

"In de basis is het hetzelfde. Ik bereid me voor en dan ga je praten. En dan laat je ook weer los wat je hebt voorbereid om echt contact te maken en in het hier en nu te komen en te luisteren", vertelde Maassen eerder in Op1.