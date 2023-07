Eva Jinek wuift RTL vaarwel: zo verliep haar carrière tot dusver

Eva Jinek presenteerde vorige maand voor het laatst Jinek en gaat aan de slag bij de AVROTROS. De presentatrice keert terug op de plek waar ze zo'n twintig jaar geleden als stagiair begon. Hoe verliep haar carrière tot nu toe?

"Ik durf het bijna niet te zeggen, maar vroeger heb ik mensen gesmeekt om mijn arm tussen de draaideur te zetten, zodat ik die zou breken", schrijft Jinek in 2021 in haar boek Droom Groot. "Want dan hoefde ik niet meer te presenteren."

Inmiddels stapt de 45-jarige Jinek vol plezier en zelfvertrouwen voor de camera. Maar dat was volgens de presentatrice aan het begin van haar carrière niet bepaald het geval.

De in de Verenigde Staten geboren Jinek, die op haar elfde naar Nederland verhuisde, krijgt in 2004 haar eerste journalistieke baan. Ze gaat als stagiair aan de slag bij de buitenlandredactie van het NOS Journaal, waar ze Amerikacorrespondent Charles Groenhuijsen bijstaat.

"Als Charles vertelde dat hij iets moest maken, zoals een reportage over Libertarians (een politieke stroming, red.) in New Hampshire, dan hoefde ik dat alleen maar te horen en ging ik al helemaal uit mijn plaat", zegt Jinek. "Mensen zoeken, bellen, informatie vinden. Ik vond het geweldig."

'Daar stond ik dan, voor de camera'

Eenmaal terug in Nederland studeert Jinek af en solliciteert ze op een vacature bij de buitenlandredactie. Ze wordt aangenomen en gaat aan de slag met als specialisme de Verenigde Staten.

Voor de camera staat de blondine nog niet. Daar komt verandering in als ze vier jaar later een screentest doet voor presentator van NOS op 3. "Omdat ik dacht dat ik toch geen kans maakte, ging ik er heel relaxed in. Ze belden me op en zeiden: 'We zoeken eigenlijk een jongen, maar jij bent de beste.' En daar stond ik dan, voor de camera."

Het optreden valt in de smaak. Ze is te zien in het verkiezingsprogramma Amerika Kiest en mag ter voorbereiding hiervan ook af en toe het NOS Journaal presenteren.

'Ik zie je borsten!'

In diezelfde periode gaat er een filmpje van Jinek viraal dat is gemaakt voordat het NOS Journaal live gaat en waarin ze van haar regisseur te horen krijgt dat haar decolleté te diep is.

Voor draaiende camera's worstelt ze met de vraag of ze nu een knoopje meer of minder van haar blouse moet opendoen en imiteert ze vervolgens haar moeder: 'Ik zie je borsten!' Een seconde later begint het journaal. Voor Jinek wellicht een gênante ervaring, maar het filmpje zorgt ervoor dat haar populariteit snel stijgt.

Met Bram Moszkowicz in 2011. Foto: NL Beeld

Relatie met Moszkowicz kost Jinek Nieuwsuur-baan

In 2010 wordt Jinek aangenomen als presentatrice van Nieuwsuur. Maar ze trekt zich terug als haar integriteit door de redactie in twijfel wordt getrokken wegens haar relatie met advocaat Bram Moszkowicz. Wel is de presentatrice weer te zien in het NOS Journaal en ook gaat ze voor de radio werken.

Jinek blijft regelmatig van werkgever wisselen. Zo maakt ze een overstap naar WNL, om vervolgens naar de KRO te gaan. Daar debuteert ze met Jinek, toen nog een wekelijkse talkshow. Ook maakt ze, afwisselend met Sven Kockelmann, het interviewprogramma Eén op Eén.

In 2015 debuteert Jinek in een dagelijkse latenightshow, als ze tijdens de winter- en zomerstop van Jeroen Pauw als vervanger te zien is. Later wisselen Jinek en Pauw elkaar op regelmatige basis af en wordt Jinek in het leven geroepen. Haar eigen talkshow blijkt een succes: hij wordt regelmatig door meer dan een miljoen mensen bekeken. Het is een stevige concurrent voor het destijds populaire RTL Late Night.

Jinek wordt geroemd om haar scherpe en directe interviewstijl, die vaak interessante gesprekken oplevert. Daarvoor krijgt ze ook prijzen. Zo wint ze de Zilveren Televizier-Ster Presentatrice (2017), wordt ze Omroepvrouw van het Jaar (2018) en krijgt ze de Sonja Barend Award (2018).

Eva Jinek krijgt in 2018 de Sonja Barend Award Foto: ANP

Nieuwe talkshow lijkt onwaarschijnlijk

Na vijftien jaar bij de publieke omroep kondigt Jinek in 2019 aan dat ze overstapt naar RTL. "Het is het juiste moment voor iets nieuws en sommige kansen in je leven zijn te mooi om te laten lopen."

Jinek vormt een vaste waarde op de late avonden bij RTL. Toch dalen de cijfers van de talkshow: ze duiken soms onder de 400.000 kijkers. Er gaan daarom geruchten dat haar contract, dat in 2023 afloopt, niet wordt verlengd. En die geruchten blijken waar: donderdag deelt Jinek dat ze terugkeert bij de publieke omroep en voor de AVROTROS gaat werken.

Of dat weer een dagelijks programma wordt, is nog niet duidelijk. Die kans lijkt klein: in haar Videoland-serie zei Jinek dat ze het moeilijk vindt om haar vierjarige zoon Pax steeds achter te laten als ze moet werken. "Elke keer als ik de deur uitloop, dan voel ik iets aan mij knagen."