Eva Jinek vertrekt na vier jaar bij RTL, keert terug bij publieke omroep

Eva Jinek neemt na vier jaar afscheid van RTL en maakt de overstap naar AVROTROS. Daar gaat ze werken aan een nog te ontwikkelen, nieuw programma over actualiteiten en cultuur.

"Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen jaren bij RTL", laat Jinek in een persbericht weten. "De hele periode was avontuurlijk en ook nog eens heel leerzaam. Nu is het tijd voor iets anders."

Met haar overstap naar AVROTROS keert Jinek terug bij de publieke omroep. Daar werkte ze vijftien jaar lang, voor ze in september 2019 naar RTL vertrok. Haar contract bij de commerciële zender liep dit jaar af.

"Toen AVROTROS me vroeg terug te keren naar de publieke omroep om samen met hen een programma te ontwikkelen waarin ik zowel mijn journalistieke kant maar vooral ook mijn hart voor cultuur een plek kan geven, werd ik meteen enthousiast."

De presentatrice, die momenteel met zwangerschapsverlof is, voegt daaraan toe: "We hebben heel veel zin om de kijker daar straks mee te inspireren. Op een later moment gaan we de plannen voor onze samenwerking in detail uitwerken, maar eerst komt mijn baby en daar kijk ik nu natuurlijk heel erg naar uit.''

Jinek maakte voor RTL de dagelijkse talkshow Jinek. Dat tijdslot deelde ze de laatste jaren met Renze Klamer, Humberto Tan en Beau van Erven Dorens. RTL laat weten met die talkshows door te gaan, nu Jinek vertrekt.