Engelse journalist die wangedrag aanpakt, wordt nu zelf beschuldigd

Journalist Dan Wootton, die bekendstaat om zijn kritische benadering van beroemdheden, wordt nu zelf beschuldigd van wangedrag. Voor seksuele video's zou hij meerdere mannen onder een valse naam tienduizenden euro's hebben geboden.

Dat meldt de Britse krant Byline Times. Wootton is al jaren actief als journalist in Engeland. Hij is columnist bij Daily Mail en het gezicht van de conservatieve zender GB News. Op de zender spreekt Wootton zich uit tegen de woke-cultuur. Ook pakt hij beroemdheden aan die een misstap hebben begaan.

De journalist zou tussen 2008 en 2018 onder de naam Martin Branning talloze mannen hebben benaderd. Hij deed zich voor als showbizzagent. Wootton bood geldbedragen tot 30.000 pond (omgerekend ruim 34.000 euro) voor foto's en video's waarop ze seksuele handelingen verrichten.

Woensdag reageerde de journalist op de beschuldigingen. "Wie heeft er geen spijt van dingen? Moet ik daar jaren later voor gecanceld worden, of accepteer je dat ik ervan heb geleerd en ben veranderd?", stelde Wootton. Ook ontkende hij dat er iets strafbaars is voorgevallen.