BBC-onderzoek naar mogelijk wangedrag Huw Edwards kan nog maanden duren

BBC-topman Tim Davie verwacht dat het interne onderzoek naar het vermeende wangedrag van presentator Huw Edwards nog weken of maanden gaat duren. Davie noemde de situatie dinsdag in het Britse parlement een "moeilijke zaak", meldt The Guardian

Davie was in het Lagerhuis om toelichting te geven en vragen te beantwoorden over de zaak rondom Edwards. De bekende BBC-presentator wordt er onder meer van beschuldigd een minderjarige te hebben betaald voor expliciete foto's.

De BBC-topman noemde het een "moeilijke zaak". "We zijn bezig met het bestuderen van de feiten. We willen graag alle informatie hebben, we willen alles begrijpen wat er beschikbaar is."

Omdat de omroep alles zorgvuldig wil doornemen en beoordelen, is het volgens de topman lastig in te schatten hoeveel tijd het onderzoek in beslag neemt. "Omdat ik geen controle heb over alle variabelen kan dat weken, een paar maanden of zelfs langer duren. Dat hangt af van wat we krijgen en het feilloos managen van de betrokken personen."

Edwards gedurende onderzoek niet op tv te zien

Zolang het onderzoek loopt, is Edwards niet te zien op televisie. De presentator werd geschorst nadat de beschuldigingen bekend waren geworden.

De Britse politie doet momenteel geen onderzoek naar de zaak, omdat er (nog) geen aanwijzingen zijn voor strafbare feiten.