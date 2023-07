Viaplay trekt zich terug uit veel landen, maar blijft in Nederland

Streamingdienst Viaplay trekt zich terug uit veel landen, maar blijft actief in Nederland. De financiële resultaten staan al langer onder druk. Met de reorganisatie verdwijnt ook een kwart van alle banen bij Viaplay.

In veel landen verwacht het Zweedse entertainmentbedrijf investeringen in nieuwe programma's niet terug te verdienen. Daarom is besloten om flink in te krimpen.