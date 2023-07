Acteur Noel Clarke wil 10 miljoen pond van The Guardian wegens smaad

De Britse acteur Noel Clarke klaagt The Guardian aan wegens smaad. De Britse acteur eist een schadevergoeding van 10 miljoen pond (11,5 miljoen euro) omdat de krant in 2021 artikelen publiceerde over zijn vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De 47-jarige acteur heeft een aanklacht ingediend omdat de artikelen een "rampzalige impact" hebben gehad op zijn financiën, meldt de BBC. In de artikelen van The Guardian beschuldigen twintig vrouwen Clarke van seksueel wangedag.

Clarke, die onder meer bekend is van Doctor Who en Brotherhood, stelt dat de artikelen grote gevolgen hebben gehad voor zijn carrière. Zo zegt hij dat er contracten zijn ontbonden en dat hij door de beschuldigingen hoge juridische kosten heeft gemaakt. De acteur heeft de beschuldigingen altijd ontkend.