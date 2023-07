Journalist doet aangifte tegen VVD-perschef wegens weggooien microfoon

Een verslaggever van het linkse YouTube-kanaal Left Laser heeft aangifte gedaan tegen VVD-voorlichter Kees Berghuis vanwege het afpakken en weggooien van zijn microfoon. Dat heeft de journalist bevestigd aan het ANP.

De journalist laat weten dat er niet veel schade is, alleen wat krasjes. Daarnaast heeft Berghuis persoonlijk excuses gemaakt. "We gaan er zelf ook met gestrekt been in en vinden onszelf niet heel zielig, maar we willen wel duidelijk maken dat dit niet kan."