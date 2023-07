Nieuw seizoen De Roelvinkjes vanaf 28 augustus te zien op Videoland

Het nieuwe seizoen van reallifesoap De Roelvinkjes is vanaf maandag 28 augustus te zien bij Videoland. In het nieuwe seizoen zien we de "uitdagende tijd" die de Roelvinkjes achter de rug hebben, meldt de streamingdienst dinsdag.

Zo heeft Dave Roelvink zijn verslaving overwonnen en werd hij vader. Donny Roelvink maakte een ernstig auto-ongeluk mee en kreeg de diagnose teelbalkanker.

"We gaan een paar heel mooie afleveringen maken voor jullie", zei Dave eerder in een video die de streamingdienst naar buiten bracht. Wat we precies kunnen verwachten van het vervolg is nog niet bekend. Wel gaan de twee zoons "spectaculaire dingen" doen, liet Dries eerder al weten.