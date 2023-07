Rijbewijs politievlogger Jan-Willem ingevorderd vanwege te snel rijden

Delen via E-mail

Het rijbewijs van de bekende politievlogger Jan-Willem Schut is ingevorderd omdat hij te hard reed. Dat laat de politieagent dinsdag weten op zijn YouTube-kanaal.

Schut zegt in een video dat hij na een nachtdienst een snelheidsovertreding heeft begaan op weg naar huis. Hij reed op de snelweg 51 kilometer harder dan toegestaan.

"Ik moet als politieagent als geen ander weten dat het gevaarlijk rijgedrag is en dat het een forse verkeersovertreding is", zegt de politievlogger. Het rijbewijs is opgestuurd naar de officier van justitie, die beslist welke straf Schut krijgt.