Noa Vahle moet Vierdaagse in Oranjezomer overslaan wegens blessure

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Noa Vahle is geblesseerd geraakt tijdens een potje voetbal. Daardoor kan De Oranjezomer-verslaggeefster niet meelopen met de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Ook moet ze de komende dagen met krukken lopen.

"Het was het idee dat ik morgen 40 kilometer zou meedoen. Dat vond de redactie heel leuk, want ik heb daar niet voor getraind. Totdat ik dit weekend op een barbecue stond en ik was daar een balletje aan het trappen."