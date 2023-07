Op1 heeft nieuwe hoofdredacteur: 'Herman Meijer weet hoe je talkshow maakt'

Delen via E-mail

Herman Meijer verruilt BNNVARA voor Omroep MAX. Hij wordt de nieuwe hoofdredacteur van Op1, bevestigt een woordvoerder van BNNVARA maandag aan het ANP.

Meijer verzorgde lange tijd voor BNNVARA de eindredactie van talkshows en politieke debatten. "Zijn inzet en nuchtere kijk op zaken zullen gemist worden bij BNNVARA", meldt de omroep. "We wensen hem alle succes met deze verrassende nieuwe stap."

Meijer zal de gezamenlijke redactie als hoofdredacteur gaan leiden. De nieuwe hoofdredacteur werkte onder meer jarenlang voor Pauw & Witteman, later Pauw en een periode voor Op1, schrijft het AD maandag.

"Herman is niet zo bekend, iemand die graag achter de schermen werkt, maar hij is dé man die weet hoe je een talkshow moet maken", zegt Jan Slagter, de directeur van Omroep MAX waar Meijer in dienst komt.