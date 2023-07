Onveilige werksfeer, BNNVARA stopt ermee: wat speelt er bij Op1?

BNNVARA stopte drie weken geleden met Op1, onder andere vanwege een onveilige werkomgeving. De talkshow moet na de zomerstop, die vanavond begint, verder met Omroep MAX, de EO en WNL en zoekt een hoofdredacteur. Wat speelt er allemaal?

BNNVARA stapte uit het programma vanwege een conflict tussen WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes en eindredacteur Rachel Franse. Dat was deze week de conclusie van de Volkskrant na gesprekken met onder anderen tien (oud-)redacteuren.

Volgens de Volkskrant was er al langer onvrede over het leiderschap van Huisjes, de overkoepelend coördinator bij Op1. Franse stopte vorige maand na vier jaar bij het programma. Huisjes zou een "voor haar persoonlijk onveilige werkomgeving" hebben veroorzaakt.

BNNVARA zou daarna hebben geopperd dat Huisjes afstand doet van zijn positie in het samenwerkingsverband. Daarvan maken naast WNL en BNNVARA ook Omroep MAX en de EO deel uit. Maar daar kwam het niet van.

In de officiële verklaring vorige maand stond weinig. BNNVARA liet slechts weten vanwege een "verschil van inzicht over de aansturing en invulling van het programma" per augustus te stoppen met de talkshow.

De commissie die misstanden bij de NPO onderzoekt, neemt ook de situatie op de werkvloer bij Op1 mee. De bevindingen deelt de commissie onder leiding van oud-minister Martin van Rij naar verwachting deze zomer. Dan komt er ook een actieplan.

Het onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek naar de werksfeer bij de publieke omroep. Dat onderzoek werd ingesteld na het nieuws over het wangedrag van Matthijs van Nieuwkerk achter de schermen van De Wereld Draait Door.

Daarnaast gaat een onafhankelijke deskundige binnenkort in gesprek met (oud-)medewerkers van de talkshow. Daaruit moet een advies aan de omroepen komen, zodat die na de zomerstop optimaal met elkaar kunnen samenwerken.

Volgens BNNVARA was Huisjes in eerste instantie niet bereid tot een onderzoek naar de werksfeer. Hij zei in een eerdere reactie dat Op1-medewerkers er dit jaar al op zijn gewezen dat ze hun ervaringen kunnen delen met de onderzoekscommissie. "Een veilige werkomgeving staat voorop."

Op dezelfde dag dat het nieuws naar buiten kwam dat BNNVARA zich terugtrekt, kondigde Huisjes aan te stoppen als aanspreekpunt bij de talkshow. Hij stelde dat dit besluit losstaat van het huidige conflict. "Het is gezond om na vier jaar dat stokje over te dragen. Het is een belangrijke rol. Maar je staat altijd aan en je krijgt altijd alle mails."

Huisjes benadrukte dat nog besproken moet worden of Op1 in 2024 terugkeert op televisie. "Op1 is ooit begonnen als een tijdelijk programma", legde hij uit. "Dat is een paar maanden verlengd en toen een paar keer een jaar. Maar het is geen vanzelfsprekendheid dat Op1 er altijd zal zijn."

Een week nadat BNNVARA had aangekondigd te stoppen met de talkshow, werd bekend dat Omroep MAX, de EO en WNL verdergaan met Op1. De omroepen gaan samen op zoek naar een hoofdredacteur.

Bronnen lieten eerder al aan de Volkskrant weten dat er enkele weken werd gesproken over een andere redactionele structuur, "om een meer eigen geluid te kunnen laten horen". Huisjes zou een te dikke vinger in de pap hebben wat betreft de onderwerpkeuze. De verschillende redacties willen dat dit verandert en hopen dat een hoofdredacteur uitkomst biedt.

De nieuwe hoofdredacteur moet ervoor zorgen dat Op1 kwaliteit behoudt op het gebied van journalistiek, pluriformiteit en onderscheidenheid. Daarnaast krijgt de redactie van Op1 versterking, nu BNNVARA zich uit het programma heeft teruggetrokken.