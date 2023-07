Biden wil gevangenenruil met in Rusland opgepakte Amerikaanse journalist

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Amerikaanse president Joe Biden wil een gevangenenruil met Evan Gershkovich, de in Rusland opgepakte journalist van The Wall Street Journal. Het Kremlin liet eerder deze maand al weten open te staan voor zo'n ruil.

Biden gaf op een persconferentie in het Finse Helsinki aan bereid te zijn om met het Kremlin te onderhandelen. Volgens de president is dat proces al gaande. De Russen zeiden eerder dat een ruil met de Amerikaanse journalist mogelijk is, mits de onderhandelingen achter gesloten deuren plaatsvinden.