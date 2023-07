Viaplay moet door een grote reorganisatie personeel ontslaan en Nederlandse series schrappen die al in de maak waren. Dat terwijl streamingdiensten vanaf volgend jaar verplicht zijn te investeren in Nederlands product. Blijven andere buitenlandse streamingdiensten die hier actief zijn wél Nederlandse producties maken?

Viaplay voert op dit moment een grote reorganisatie door die ook de Nederlandse tak treft. In ons land zouden inmiddels tientallen mensen zijn ontslagen. Donderdag werd voor de tweede keer in korte tijd een waarschuwing gegeven: de prestaties zijn dit jaar slechter dan verwacht.

Het heeft ertoe geleid dat de vier Nederlandse titels die Viaplay al aan het maken was, toch zijn geschrapt. Zo gaat de serie waar schrijfster Saskia Noort aan begonnen was niet door.

Maar kan dat schrappen wel zo makkelijk? Als het aan demissionair staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) ligt worden streamingdiensten vanaf 2024 verplicht om Nederlandse producties te maken. De Tweede Kamer stemde in juni in met een wetsvoorstel om streamingdiensten met een omzet van meer dan 10 miljoen euro te verplichten om 5 procent van hun Nederlandse jaaromzet daarin te investeren.

Die producties kunnen van alles zijn: van sport tot drama, en van comedy tot spelshow. De verwachting is dat daarmee jaarlijks 40 miljoen euro extra naar de Nederlandse film- en tv-sector stroomt. De wet moet nog wel door de Eerste Kamer.

Ambities van Viaplay op de Nederlandse markt vallen stil

Viaplay lijkt buiten de uitzendingen van de Formule 1 momenteel helemaal geen Nederlandse product meer te gaan maken. De hoge kosten voor de programma's worden momenteel amper terugverdiend.

Op vragen van NU.nl wordt slechts een standaard persverklaring teruggestuurd. "Het reorganisatieproces is in volle gang en er kunnen in dit stadium geen verdere details worden gegeven." De reorganisatie kan per land verschillen. "Elk managementteam herziet zijn eigen organisatie."

De ambities van Viaplay waren bij de komst naar Nederland ruim een jaar geleden groot. De streamingdienst mikte op een plek in de top twee, zei de inmiddels vertrokken topman Anders Jensen tegen NU.nl. Ook vertelde hij toen dat de streamingdienst naar de lange termijn zou kijken. "We willen ook investeren in de Nederlandse markt en contentmakers een kans geven."

Netflix, Amazon, Disney+ en HBO Max investeren in Nederlandse producties

Andere streamingdiensten staan ook onder druk, maar blijven wel Nederlandse content maken. Netflix en Amazon Prime Video blijven investeren, laten ze desgevraagd weten. Disney+ laat weten het belangrijk te vinden Nederlandse content te bieden 'voor een pluriform landschap'. "Onlangs werden nieuwe producties als Nemesis en De Ballonvaarder aangekondigd. Disney houdt zich aan wet- en regelgeving en dat geldt ook voor een - toekomstige - investeringsverplichting", zegt een woordvoerder.

HBO Max, dat net als Viaplay vorig jaar maart in Nederland begon, beloofde ook Nederlands product. Maar de streamingdienst moest niet veel later al bezuinigen door internationale ontwikkelingen. Die bezuinigingen hadden te maken met de toen net tot stand gekomen megafusie tussen mediabedrijven Warner Media en Discovery.

Plannen voor Nederlandse producties gingen daarom de prullenbak in. Toch is er Nederlands product te vinden bij de streamingdienst: datingshow FBoy Island met presentatrice Lisa Loeb was toen al opgenomen en is al enkele maanden te bekijken.

Fusie helpt HBO mogelijk aan meer Nederlandse titels

Vanaf 2024 gaat HBO Max door als MAX. Door de fusie tussen Warner Media en Discovery komen ook programma's van onder meer de tv-zenders Discovery Channel en Eurosport op het platform.

Een woordvoerder zegt dat Warner Bros. Discovery "momenteel al investeert in Nederlandse content" en dat blijft zo. "We zullen ons uiteraard houden aan de Nederlandse wetgeving, waaronder de investeringsplicht als deze wordt aangenomen door de Eerste Kamer".