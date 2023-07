BBC-topman praat Brits parlement bij over vermeend wangedrag Edwards

BBC-topman Tim Davie geeft volgende week in het Britse parlement tekst en uitleg over de zaak rond de in opspraak gekomen presentator Huw Edwards. Hij wordt dinsdag ondervraagd, melden Britse media. De BBC hervat zijn eigen onderzoek.

Het Verenigd Koninkrijk is al een week in de ban van de rel rond Edwards, die wordt beschuldigd van (seksueel) wangedrag. Lange tijd was onduidelijk om welke BBC-presentator het ging, maar woensdag gaf Edwards vrouw duidelijkheid.

De Britse regering eiste zondag al opheldering van de BBC over het gedrag van de presentator, wiens naam toen nog niet bekend was.

Edwards zou onder meer een minderjarige hebben betaald voor expliciete foto's. Ook wordt hij ervan beschuldigd dat hij intimiderende berichten stuurde naar een minderjarige en ook probeerde ontmoetingen te regelen met mensen die minderjarig of hooguit begin twintig waren.

Vlak voordat bekend werd dat het om Edwards ging, vertelde de Britse politie dat er op dit moment geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. De BBC gaat nog wel verder met een intern onderzoek. Eerder legde de omroep dat stil op verzoek van de politie.