Jelka van Houten en Bram Krikke doen mee aan tweede seizoen van LOL

Prime Video gaat een tweede seizoen maken van het comedyprogramma LOL: Last One Laughing. In de nieuwe serie maken onder anderen Arjan Ederveen, Jelka van Houten en Bram Krikke hun opwachting.

Ook Leo Alkemade, Soumaya Ahouaoui, Rick Paul van Mulligen, Nabil Aoulad Ayad en Anniek Pheifer behoren tot de komieken die in het programma te zien zijn. Daarnaast keren Ruben van der Meer en Rayen Panday terug.

In het eerste seizoen van het programma werden tien komieken zes uur lang in een ruimte opgesloten met één regel: ze mochten niet lachen. Wie toch lachte, moest het spel verlaten.

In het eerder dit jaar verschenen eerste seizoen bleek Bas Hoeflaak de beste. Het Fluitlied, dat hij in de vijfde aflevering zong, werd een grote hit op sociale media.